Παίρνει μέτρα το ΝΒΑ: Έτοιμο να μειώσει τα prop bets λόγω του παράνομου στοιχηματισμού παικτών!

Το ΝΒΑ είναι έτοιμο να προχωρήσει σε πιο αυστηρά μέτρα για να πατάξει τον παράνομο στοιχηματισμό από παίκτες της Λίγκας.

Τα φαινόμενα παικτών που τζογάρουν έχουν αυξηθεί στο ΝΒΑ, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα του Μαλίκ Μπίσλεϊ, με το ΝΒΑ και την Ένωση Παικτών να είναι έτοιμοι να πάρουν περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη του παράνομου στοιχηματισμού.

Ένα από αυτά αφορά τα prop bets, δηλαδή τα ειδικά στοιχήματα όπου κάποιος μπορεί να ποντάρει σε ατομικά στατιστικά ενός παίκτη.

Όπως αναφέρει το «The Athletic», εκπρόσωπος της κορυφαίας Λίγκας του πλανήτη ανέφερε: «Η προστασία της ακεραιότητας του παιχνιδιού μας είναι υψίστης σημασίας και πιστεύουμε ότι οι λογικοί περιορισμοί σε ορισμένα prop bets θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά. Κάθε προσέγγιση θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κινδύνου χειραγώγησης επιδόσεων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι που επιθυμούν να τοποθετήσουν prop bets θα μπορούν να το κάνουν μέσω νόμιμων, ρυθμιζόμενων αγορών».

Με τον αντίστοιχο εκπρόσωπο της Ένωσης Παικτών να προσθέτει: «Οι παίκτες του ΝΒΑ αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο με απόλυτη ακεραιότητα και ανησυχούν ότι τα prop bets έχουν εξελιχθεί σε ολοένα και πιο ανησυχητική πηγή παρενόχλησης, τόσο διαδικτυακά όσο και από κοντά. Αν πιο αυστηροί κανονισμοί μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτής της κακοποίησης, τότε υποστηρίζουμε την πιο προσεκτική εξέτασή τους».