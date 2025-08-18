Πέσιτς για Μίσιτς: «Υποβάλλεται σε καθοριστικό τεστ - Θα πάρουμε απόφαση που ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Βασίλιε Μίσιτς και τόνισε πως η Τρίτη (19/8) θα είναι καθοριστική μέρα για το αν θα συμμετέχει στο Eurobasket.

Η συμμετοχή του Βασίλιε Μίσιτς στο Eurobasket παραμένει αβέβαιη, όμως ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν θα αργήσει να πάρει την απόφασή του.

Ο προπονητής της Σερβίας μίλησε στο «RTS», σύμφωνα με το «Mozzart Sport», και τόνισε πως την Τρίτη (19/8) θα φανεί αν θα μπορέσει ο αστέρας της Χάποελ Τελ Αβίβ να δώσει το «παρών» στην διοργάνωση.

«Ο Βάσα υποβάλλεται σε ένα αποφασιστικό τεστ και θα δούμε πώς θα πάει αύριο (σ.σ την Τρίτη 19/8). Έχουμε μια προπόνηση πέντε εναντίον πέντε, αλλά δεν έχει ξανακάνει ποτέ τέτοια προπόνηση. Αύριο θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει, πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια απόφαση που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων, ειδικά της ομάδας» είπε.