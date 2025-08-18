Πρώτη συνάντηση για τον Άρη

Η πρώτη συγκέντρωση του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποιήθηκε στο «Nick Galis Hall».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο «Nick Galis Hall» πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/08) η πρώτη συγκέντρωση του ΑΡΗ εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι αθλητές και το σταφ της ομάδας συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά και έδωσαν το έναυσμα για την προσπάθεια που ξεκινά, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν.

Η χρονιά «ξεκίνησε» με ιατρικές εξετάσεις και μετρήσεις των παικτών το πρωί. Το απόγευμα, αρχικά η ομάδα συγκεντρώθηκε στο Μουσείο Μπάσκετ του ΑΡΗ, σε μία κίνηση με ξεχωριστή σημασία, ώστε η πρώτη ομιλία να γίνει στον χώρο που φιλοξενεί τη λαμπρή ιστορία του ΑΡΗ.

Ο General Manager, Νίκος Ζήσης και ο κόουτς, Bogdan Karaicic, μίλησαν σε παίκτες και σταφ, δίνοντας το στίγμα της χρονιάς που έρχεται. Παράλληλα, στην ομάδα μίλησαν ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης και ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, αναλύοντας τη «νέα εποχή» που ανέτειλε στην ΚΑΕ ΑΡΗΣ, τις προοπτικές που δημιουργούνται και τις προσδοκίες που υπάρχουν για την ερχόμενη σεζόν και όχι μόνο.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα η πρώτη προπόνηση στην κεντρική σάλα του «Nick Galis Hall». Πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, έστειλε το δικό του μήνυμα στην ομάδα, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που υπάρχει σε όλους για μία επιτυχημένη σεζόν.

Το «παρών» έδωσαν οι αθλητές:

Bryce Jones, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Στέλιος Πουλιανίτης, Bryn Forbes, Λευτέρης Μποχωρίδης, Άλεξ Αντετοκούνμπο, Arnoldas Kulboka, Γιώργος Γκιουζέλης, Steven Enoch, Jake Forrester, Γιώργος Τανούλης, Βασίλης Καζαμίας, Παναγιώτης – Ραφαήλ Λέφας, Βασίλης Πουρλίδας, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Μοναδικός απών ήταν ο Ronnie Harrel, ο οποίος θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη (19/08).

Αύριο και την Πέμπτη (21/08) οι παίκτες του ΑΡΗ θα υποβληθούν σε εργομετρικές εξετάσεις και αύριο το απόγευμα θα προπονηθούν στο «Nick Galis Hall».