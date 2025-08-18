«Πρώτη» για Ηρακλή στο ανανεωμένο Ιβανώφειο

Την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε ο Ηρακλής, με τους παίκτες του Γιώργου Σιγάλα να κάνουν... σεφτέ με προπόνηση στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κυανόλευκης» ΚΑΕ:

«Ο Ηρακλής πραγματοποίησε σήμερα (18/08) στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο την πρώτη του συγκέντρωση, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με όνειρα και φιλοδοξίες για μια πετυχημένη σεζόν.

Υπό τις οδηγίες του Γιώργου Σιγάλα και των συνεργατών του, η ομάδα μας πάτησε παρκέ, ξεκινώντας μια πολύ σημαντική περίοδο, όπως είναι αυτή της προετοιμασίας, στη διάρκεια της οποίας θα μπουν οι βάσεις για μια απαιτητική χρονιά, με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο προπονητής των κυανόλευκων μίλησε στους παίκτες, δίνοντας το στίγμα για τη χρονιά, που έρχεται, τονίζοντας ότι με σκληρή δουλειά, συνέπεια και πειθαρχία θα μπορέσει ο Ηρακλής να πετύχει τους στόχους του.

Ακολούθησε η πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο (19/08) το βράδυ (20:25) ο Chris Smith, ενώ οι αφίξεις των ξένων παικτών ολοκληρώνονται την Τετάρτη (20/08) το μεσημέρι με τον Justin Wright-Foreman».