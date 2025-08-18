Εθνική Ελλάδας: Έτοιμος για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης - Διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας συνεχίζεται για το τουρνουά «Ακρόπολις», με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι έτοιμος για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό ματς. Καμία απουσία για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει όλους του τους παίκτες διαθέσιμους.

Ο «Greek Freak» είναι έτοιμος για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό και θα αγωνιστεί στον αγώνα με τη Λετονία στις 20/8.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις».