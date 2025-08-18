Εθνική Ελλάδας: Έτοιμος για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης - Διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες

Η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket και για το τουρνουά «Ακρόπολις». Ο Βασίλης Σπανούλης έχει διαθέσιμους όλους του τους παίκτες και μέσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο «Greek Freak» είναι έτοιμος για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό και θα αγωνιστεί στον αγώνα με τη Λετονία στις 20/8.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις».
Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις 🇬🇷🏀#HellasBasketball#PantaDipla pic.twitter.com/SPYaMBQGys— HellenicBF (@HellenicBF) August 18, 2025