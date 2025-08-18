«Πρώτη» για το Περιστέρι - Ξανθόπουλος: «Αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας ο κόσμος μας»

Το Περιστέρι ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να τονίζει πως από τώρα ξεκινάει το χτίσιμο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το σύνθημα για τη νέα χρονιά δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη «πρώτη» της ομάδας του Περιστερίου για τη νέα σεζόν.

Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης, δήλωσε: «Σήμερα ξεκινάμε το χτίσιμο της ομάδας και θέλουμε μέσα από την εικόνα που θα έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Να έχουμε μια καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ’ όλα και επιτυχίες για την ομάδα μας».

Ο εκ των αρχηγών Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (ο έτερος αρχηγός είναι ο Σι Τζέι Χάρις) από την πλευρά του τόνισε: «Καλή χρονιά σε όλους, είμαστε μια καινούργια ομάδα η οποία κρίνοντας από τις δηλώσεις όλων των συμπαικτών μου, είμαστε όλοι πεινασμένοι για διάκριση. Το σημαντικό είναι να μάθουμε ο ένας τον άλλο νωρίς. Να γίνουμε ένα στο γήπεδο, να έχουμε χημεία και ειδικά οι πιο παλιοί να μπορούν να καθοδηγήσουν τους νέους, ώστε να μην είμαστε απλά ανταγωνιστικοί, αλλά να μαχόμαστε και να παλεύουμε για την κάθε κατοχή. Καλή σεζόν, καλή αρχή και καλή μας επιτυχία».

Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος με τους συνεργάτες του Χριστόφορο Στεφανίδη, Κώστα Ηλιάδη, Δημήτρη Αντωνιάδη και Στέφανο Μακρή, υποδέχθηκαν τους παίκτες στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην «πρώτη» προπόνηση του Περιστερίου για τη νέα σεζόν στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» συμμετείχαν οι Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Σι Τζέι Χάρις, Τάι Νίκολς, Ράιλι Άμπερκρομπι, Ομάρ Πέιν, Τζο Πετράκης, Τζον Ιτούνας, όπως επίσης οι έφηβοι Νίκος Τζιάλλας, Δημήτρης Παπαγεωργίου και Αλέξανδρος Θωμάκος.

Ο Άλβαρο Καρντένας επέστρεψε στην Ισπανία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας της χώρας του για το Ευρωμπάσκετ. Την Τρίτη (19/8) αναμένεται στην Αθήνα ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν».