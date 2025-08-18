Θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία των Μάβερικς ο Λάιβλι

Ο Ντέρεκ Λάιβλι αναμένεται να είναι έτοιμος για την προετοιμασία των Ντάλας Μάβερικς μετά το χειρουργείο που έκανε στο πόδι του.

Ο Ντέρεκ Λάιβλι πέρασε την πόρτα του χειρουργείου τον Ιούλιο και σύμφωνα με το «Dallas Hoops Journal» θα είναι έτοιμος όταν ξεκινήσει η προετοιμασία των Ντάλας Μάβερικς.

Ο 21χρονος τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 36 ματς και είχε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 1,6 μπλοκ σε 23,1 λεπτά στο παρκέ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζέικ Ρότζερς ανέφερε πως ο Λάιβλι παρά το γεγονός πως έχει μόλις δύο χρόνια στο ΝΒΑ βρίσκεται σε μόνιμη επικοινωνία με τον Κούπερ Φλαγκ και του δίνει συμβουλές ώστε να προσαρμοστεί στο ΝΒΑ.