Αυστραλός «μπόμπερ» στη Κομοτηνή (vid)

Ο Μάθιου Γκρέι, που πέρυσι είχε 20.1 πόντους ανά παιχνίδι, θα αγωνιστεί στην ομάδα της Θράκης.

Πλέον επιτρέπεται η συμμετοχή ξένου παίκτη και πέρα της GBL και της Elite League. Ετσι οι περισσότερες ομάδες αξιοποιούν αυτό το δικαίωμα. Με την Κομοτηνή να παίρνει τον Αυστραλό φόργουορντ, Ματ Γκρέι. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΓΑΣ Κομοτηνή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Αυστραλό αθλητή Matthew Gray.

Ο 26χρονος forward ύψους 2.03 αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία Αυστραλίας (NBL 1) όπου σημείωσε 20.1 πόντους και 8.0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με την φανέλα των Albury Wodonga bandits.

Καλωσορισες Matt!».