Σμιθ: «Αν ο Άντονι είχε γίνει draft από τους Πίστονς θα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα»

Ο Στίβεν Σμιθ σε δηλώσεις του τόνισε πως αν ο Καρμέλο Άντονι είχε γίνει draft στους Πίστονς τότε θα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Καρμέλο Άντονι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ, όμως ολοκλήρωσε την καριέρα του χωρίς κάποιον τίτλο.

Ο Στίβεν Σμιθ μίλησε στο «Gil's Arena» και αναφέρθηκε στον θρύλο του «μαγικού κόσμου». Δήλωσε πως αν είχε γίνει draft από τους Πίστονς τότε θα είχε κατακτήσει πρωταθλήματα και τόνισε πόσο πολύ ήθελε να τον δει στους τελικούς του ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Ξέρεις πόσο πολύ ήθελα αν δω τον Καρμέλο Άντονι στους τελικούς του ΝΒΑ; Επειδή ξέρω ποιος είναι. Ξέρω πως δεν θα λύγιζε στην πίεση. Ό,τι τον βλέπεις να κάνει, αν τον βάλεις στην μεγάλη σκηνή, εκείνη την στιγμή, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ντροπή. Γιατί αν ο Τζο Ντούμαρς τον είχε κάνει draft αντί του Ντάρκο Μίλισιτς, ο Καρμέλο Άντονι θα είχε έναν τίτλο, αν όχι δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχε τίτλο».