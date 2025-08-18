Ο Γκριν… την είπε στους Χιτ για το trade του Χάισμιθ: «Τον έδωσαν για μία σακούλα πατατάκια»

Οι Μαϊάμι Χιτ παραχώρησαν τον Χέιγουντ Χάισμιθ και ο Ντρέιμοντ Γκριν σχολίασε με το δικό του τρόπο αυτή την απόφαση.

Πριν το trade deadline της σεζόν που ολοκληρώθηκε οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Μαϊάμι Χιτ προχώρησαν σε μία μεγάλη ανταλλαγή, με τους «Πολεμιστές» να αποκτούν τον Τζίμι Μπάτλερ, δημιουργώντας μία τρομερή τριάδα με τους Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν.

Φυσικά, η απόφαση να παραχωρήσουν τον Μπάτλερ δεν ήταν εύκολη για τους Χιτ, όμως οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν χαλάσει. Μετά το trade, όλα έδειχναν πως ο Χέιγουντ Χάισμιθ θα είχε περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Τελικά, ο παίκτης έγινε trade στους Μπρούκλιν Νετς μαζί με ένα second-round pick του 2023 για ένα protected second-round pick του 2026. Ο Ντρέιμοντ Γκριν με ανάρτησή του στα social media σχολίασε αυτή την ανταλλαγή.

«Όλοι (οι ειδικοί του ίντερνετ) θέλατε ο Τζίμι να έρχεται στον πάγκο πίσω από αυτόν, και πέντε μήνες μετά οι Χιτ τον έκαναν trade για μία σακούλα πατατάκια» έγραψε ο αστέρας της ομάδας του Στιβ Κερ.