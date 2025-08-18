Λέικερς: Αυτή θα είναι η αρχική πεντάδα τη νέα σεζόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και φαίνεται πως ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει αποφασίσει για την αρχική του πεντάδα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι προχώρησαν σε σημαντικές κινήσεις και βελτίωσαν το ρόστερ τους. Οι «Λιμνάνθρωποι» απέκτησαν τον Τζέικ ΛαΒάρια, υπέγραψαν τον ΝτεΆντρε Έιτον και προσέθεσαν στο ρόστερ τους και τον Μάρκους Σμαρτ.

Σύμφωνα με το «Lakers Daily» ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει αποφασίσει την αρχική του πεντάδα για τη νέα σεζόν. Οι Λούκα Ντοντσιτς, Όστιν Ριβς, Λεμπρόν Τζέιμς, Ρούι Χατσιμούρα και Έιτον θα ξεκινάνε τους αγώνες, κάτι που σημαίνει πως η μόνη διαφορά με πέρσι θα είναι στο «5».

Οι Γκέιμπ Βίνσεντ, Μάρκους Σμαρτ, Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, Τζέικ ΛαΒάρια και Τζάκσον Χέιζ θα αποτελούν την second unit.