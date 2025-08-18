«Οι Λέικερς έγιναν καλύτεροι - Τους βλέπω να πηγαίνουν στους τελικούς της περιφέρειας»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βελτιώθηκαν σημαντικά αυτό το καλοκαίρι και ένας αξιωματούχος του ΝΒΑ θεωρεί πως θα φτάσουν μέχρι τους τελικού της περιφέρειας.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς την προηγούμενο σεζόν παραχώρησαν τον Άντονι Ντέιβις στους Ντάλας Μάβερικς για τον Λούκα Ντόντσιτς και έγινε ξεκάθαρο πως υπήρχε σημαντικό πρόβλημα στους ψηλούς. Για αυτό τον λόγο κινήθηκαν γρήγορα και υπέγραψαν σε διετές συμβόλαιο τον ΝτεΆντρε Έιτον.

Ακόμη, απέκτησαν τον Τζέικ ΛαΒάρια και έκαναν δικό τους και τον Μάρκους Σμαρτ, προσθέτοντας τρίποντο, άμυνα και βάθος στο ρόστερ τους.

Ένας αξιωματούχος του ΝΒΑ μίλησε στο «Lakers Daily» και τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» βελτίωσαν σημαντικά το ρόστερ τους αυτή την off-season. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι πιστεύει ότι μπορούν να φτάσουν στους τελικούς της περιφέρειας.

«Πέρυσι ήταν τρίτοι στη βαθμολογία και το κατάφεραν χωρίς βασικό σέντερ. Σίγουρα βελτιώθηκαν με την προσθήκη των Έιτον και Σμαρτ. Πιστεύω ότι θα φτάσουν στους τελικούς της περιφέρειας. Ποτέ δεν μπορείς να ξεγράψεις τον Λεμπρόν. Δεν με νοιάζει πόσο χρονών είναι. Εξακολουθεί να είναι εκπληκτικός στην επίθεση. Και όλοι μιλάνε για το πόσο υπέροχος είναι ο Λούκα μετά την απώλεια βάρους του. Πιθανότατα είναι πεινασμένος για να κερδίσει τα πάντα την επόμενη σεζόν» ανέφερε.