Ο Όσμαν έκανε blind ranking με τους σούπερ σταρ του Eurobasket! (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν κατέταξε... τυφλά τους αστέρες του Eurobasket, τοποθετώντας στην τέταρτη θέση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Εθνικές ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το Eurobasket 2025. Ο αστέρας της Εθνικής Τουρκίας, Τζέντι Όσμαν, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Μπουγκρά Μπάλαμπαν, κατέταξε... τυφλά τους αστέρες της διοργάνωσης.

Στην κορυφή έβαλε τον συμπατριώτη του, Άλπερεν Σενγκούν, ενώ τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τέταρτη θέση. Η θέση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Λούκα Ντόντσιτς, καθώς ήταν τελευταίος και έτσι κατέληξε στην έβδομη θέση.

Αναλυτικά η δεκάδα του:

1) Άλπερεν Σενγκούν

2) Νίκολα Γιόκιτς

3) Κρίσταπς Πορζίνγκις

4) Γιάννης Αντετοκούνμπο

5) Φραντζ Βάγκνερ

6) Λάουρι Μαρκάνεν

7) Λούκα Ντόντσιτς

8) Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

9) Τεό Μαλεντόν

10) Νίκολα Βούκσεβιτς

Δείτε το βίντεο: