Ερνανγκόμεθ: «Έχασα την αγάπη και το πάθος για το μπάσκετ - Η Μπαρτσελόνα πόνταρε σε εμένα»

Ο Oυίλι Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε την προηγούμενη σεζόν και αναφέρθηκε στην επιλογή του να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «La Bombilla» podcast:

«Είχα μία δύσκολη στιγμή που έχασα την αγάπη και το πάθος για το μπάσκετ την περασμένη σεζόν. Δεν ένιωθα χαρούμενος ή άνετος με αυτό που έκανα. Πήγαινα στην προπόνηση επειδή αυτό περίμεναν. Προσπάθησα να βρω τρόπο να φύγω, αλλά έρχεται μία στιγμή που όταν είσαι μόνος δεν μπορείς και δεν ξέρεις πώς.

Μίλησα με την οικογένειά μου και τους κοντινούς μου ανθρώπους για να βρω βοήθεια και άρχισα να δουλεύω στα συναισθήματά μου και την ψυχική μου υγεία. Με βοήθησε αρκετά, κατάλαβα τι θέλω και τι όχι.

Θα ήθελα να είχαν καταλήξει διαφορετικά τα πράγματα στη Μαδρίτη αλλά η πρόταση που μου έκαναν ήταν σαν να μην υπήρχε. Στο ΝΒΑ κατάλαβα πως αυτό είναι δουλειά και ήθελα να παίζω, να νιώθω σημαντικός. Η Μπαρτσελόνα πόνταρε σε εμένα και η Βαρκελώνη είναι η υπέροχη πόλη».