Ολυμπιακός: 27 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως στις 25 Αυγούστου οι «ερυθρόλευκοι» θα περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις και στις 27 Αυγούστου θα γίνει η πρώτη προπόνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς νέας σεζόν!

Στις 25 Αυγούστου οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ η πρώτη προπόνηση έχει προγραμματιστεί δύο μέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 27 Αυγούστου στο ΣΕΦ.

Από το πρώτο ραντεβού θα απουσιάσουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου και Νίκολα Μιλουτίνοφ, λόγω των υποχρεώσεών τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους».