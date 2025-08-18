Νέα επικοινωνία των Ουόριορς με τον Κουμίνγκα

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ήρθαν ξανά σε επαφή με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» για νέο συμβόλαιο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν μία ήσυχη off-season μέχρι τώρα, με το μεγαλύτερο ζήτημα για τους ίδιους προς στιγμήν να είναι το μέλλον του Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Οι «Πολεμιστές» δεν έχουν συμφωνήσει με τον restricted free agent για νέο συμβόλαιο, με τον 22χρονο να αρνείται πρόταση για δύο χρόνια έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο πλευρές εδώ και εβδομάδες δεν είχαν καμία επαφή, όμως σύμφωνα με τον Άντονι Σλέιτερ άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας των δύο πλευρών. Όπως αναφέρει, ο Κουμίνγκα ανέφερε στους Ουόριορς πως θέλει ένα συμβόλαιο που να δείχνει πως έχει μέλλον στην ομάδα και όχι ένα που να δείχνει πως είναι διαθέσιμος για trade.

Από την πλευρά τους, οι «Πολεμιστές» θέλουν ο παίκτης να υπογράψει ένα συμβόλαιο που να τους επιτρέπει να τον παραχωρήσουν σε μία πιθανή ανταλλαγή.

Ο δημοσιογράφος του «ESPN» τόνισε, ακόμη, πως το γεγονός πως υπήρχαν επαφές δε σημαίνει πως υπάρχει και κινητικότητα σχετικά με το νέο του συμβόλαιο.