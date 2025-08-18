Ο Κουμίνγκα θεωρεί πως είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Κάνινγκχαμ και Μπαρνς

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα θεωρεί πως βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους Κέιντ Κάνινγκχαμ και Σκότι Μπαρνς και ψάχνει ένα αντίστοιχο συμβόλαιο με αυτούς τους νεαρούς αστέρες.

Το μέλλον του Τζόναθαν Κουμίνγκα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μόνο βέβαιο δεν είναι. Οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα για νέο συμβόλαιο και ο 22χρονος θεωρεί πως οι προτάσεις των «Πολεμιστών» είναι αρκετά χαμηλές.

Όπως αναφέρει ο Ρον Κρόιτσικ ο Κουμίνγκα θεωρεί πως βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους Κέιντ Κάνινγκχαμ και Σκότι Μπαρνς και έτσι θέλει να υπογράψει ένα αντίστοιχο συμβόλαιο.

Οι Ουόριορς δύσκολα θα ανεβάσουν τόσο την προσφορά τους και το πιο πιθανό σενάριο είναι ο παίκτης να υπογράψει την qualifying offer έναντι 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων και του χρόνου να γίνει free agent.