Ουίλι Ερνανγκόμεθ: «Δέχομαι όλη την κριτική, αλλά η μισή μου περνάει απαρατήρητη»

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του απάντησε στην κριτική που του γίνεται και μίλησε με σκληρή γλώσσα για τα όσα έχει ακούσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σε podcast:

«Δέχομαι όλη την κριτική, αλλά η μισή μου περνάει απαρατήρητη. Με νοιάζει μόνο από ανθρώπους που γνωρίζουν, όπως ο προπονητής, το επιτελείο, οι συμπαίκτες μου ή η οικογένειά μου. Οι υπόλοιποι δεν έχουν περάσει την καριέρα μου και δεν έχουν ιδέα.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να βελτιωθώ πολύ στην άμυνα, και ο κόσμος ασχολείται πολύ με την άμυνα pick-and-roll, όχι με την άμυνα one-on-one. Στο low post, έχω μαρκάρει τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Τζοέλ Εμπίιντ και είμαι πολύ καλός σε αυτόν τον τομέα.

Στην εθνική ομάδα, αμύνομαι καλά επειδή όλοι έχουμε τα δικά μας δυνατά σημεία, όλοι αμυνόμαστε καλά, οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι... Είναι ομαδική προσπάθεια. Δουλεύω για να είμαι πιο γρήγορος αμυντικά, πιο ευέλικτος αμυντικά και να δώσω περισσότερα στην Μπαρτσελόνα.

Ξέρω ότι είμαι καλός επιθετικά. Δεν έχω πρόβλημα να σκοράρω πόντους και να μαζεύω ριμπάουντ. Επιπλέον, είμαι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς ριμπάουντερ, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, και αυτό είναι επίσης άμυνα. Πρέπει να έχεις κάποια ιδέα και να τα συνδυάσεις όλα».