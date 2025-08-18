Mατέο για Ρεάλ: «Τώρα κοιτάω μπροστά και όχι αν μπορώ να τα ξαναφτιάξω με την πρώην μου»

Ο Τσους Ματέο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο τέλος της θητείας του με τη Ρεάλ και την πιθανότητα να συνεργαστούν οι δύο πλευρές ξανά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Marca»:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ζωή μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ένα πολύ όμορφο κομμάτι της ζωής μου γενικότερα, αφού πέρασα 25 χρόνια στον σύλλογο, αλλά φυσικά υπάρχει και ζωή πέρα από αυτό.

Το μπάσκετ είναι το πάθος μου, περιμένω να δω ποιες δυνατότητες θα ανοίξουν και ανυπομονώ να απολαύσω τις προκλήσεις που θα προκύψουν.

Ποτέ δεν ξέρεις, δεν ανοίγω ούτε κλείνω πόρτες. Αν περάσει ο χρόνος και προκύψει ξεκάθαρα αυτή η δυνατότητα, θα είμαι πρόθυμος, αλλά τώρα αυτό μοιάζει με επιστημονική φαντασία, ένα πολύ μακρινό μέλλον».