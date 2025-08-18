Κορασίδων: Στην Κωνσταντινούπολη για το Ευρωμπάσκετ η αποστολή της Εθνικής

Στην Τουρκία βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Εθνική Κορασίδων ενόψει της συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ κατηγορίας) που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το διάστημα 20-29 Αυγούστου 2025.

Στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία και θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Βουλγαρία, Λιθουανία και Ουκρανία.

Ο βοηθός προπονητή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Σταμάτης Χαριτόπουλος, μίλησε για τα όσα προηγήθηκαν των επίσημων υποχρεώσεων, καθώς και για τον βαθμό ετοιμότητας της Εθνικής Κορασίδων: «Θεωρώ ότι είμαστε πολύ έτοιμοι για το Ευρωπαϊκό. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Έχουμε παίξει επτά δυνατά φιλικά τα οποία μας έχουν βοηθήσει να βγάλουμε πολύ καλά συμπεράσματα και να φέρουν τα κορίτσια σε έναν βαθμό ετοιμότητας έτσι ώστε να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στο Ευρωπαϊκό. Είμαστε αισιόδοξοι, τα κορίτσια έχουν ταλέντο και πιστεύουμε ότι θα πάμε πολύ καλά στη διοργάνωση». Αναφορικά με τις αντιπάλους της Α΄ Φάσης επεσήμανε: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν δυνατό όμιλο. Ξεκινάμε με δυνατές ομάδες. Θεωρώ ότι επιθετικά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει περάσει η φιλοσοφία του κόουτς Καλογερόπουλου που θέλει τα κορίτσια να σουτάρουν, κάτι το οποίο κάνουν καλά και με αυτοπεποίθηση. Θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας στην άμυνα, να δεχθούμε όσο το δυνατόν λιγότερους πόντους και τα ατού των αντιπάλων να τα κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά».

Η 12άδα της Εθνικής Κορασίδων

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Βουγιούκα Ευαγγελία 15.02.2010 1.88 PF ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου Καβελίδη Χρυσούλα 02.06.2009 1.84 PF Παναθλητικός Συκεών Κακαρά Ρεβέκκα 14.02.2009 1.75 SG ΑΓΕΧ 2024 Μηλιτσοπούλου Αλεξάνδρα 20.04.2011 1.65 PM Παναθηναϊκός Ντοκμετζή Σοφία 24.03.2009 1.80 C Παναθλητικός Συκεών Μπεκίρη Πάνγκελα 26.06.2010 1.75 PM/SG ΠΑΟΚ Παπαδάκου Λουκία 07.01.2009 1.76 F Όμιλος Κλασικού Αθλητισμού Αρκάδι Ρεθύμνου Προδρομίδη Μαρία 07.01.2009 1.76 SG ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου Σκούμα Νεφέλη-Γεωργία 06.08.2010 1.75 F Ένωση Συλλόγων Κάδμος Τουμπανιάρη Ευγενία 09.11.2009 1.84 PF/C ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου Φουστέρη Ευθυμία 17.01.2009 1.69 PM ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου Χουσελά Καλλιόπη-Παναγιώτα 06.07.2010 1.58 SG Πρωτέας Βούλας

Προπονητής: Παντελής Καλογερόπουλος

Βοηθοί προπονητή: Κατερίνα Ανδρεοπούλου, Σταμάτης Χαριτόπουλος

Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης

Γιατρός: Κική Τσακίρη

Φυσικοθεραπεύτρια: Χαρά Κούτρη

Team Manager: Ελένη Σαμαρτζή

Το πρόγραμμα των αγώνων του 4ου ομίλου

Τετάρτη 20 Αυγούστου

18.00 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία Live

20.30 Ουκρανία-Βουλγαρία

Πέμπτη 21 Αυγούστου

18.00 Βουλγαρία-Ελλάδα Live

20.30 Λιθουανία-Ουκρανία

Παρασκευή 22 Αυγούστου

13.00 Βόρεια Μακεδονία-Βουλγαρία

20.30 Ελλάδα-Λιθουανία Live

Κυριακή 24 Αυγούστου

20.30 Λιθουανία-Βόρεια Μακεδονία

20.30 Ουκρανία-Ελλάδα Live

Δευτέρα 25 Αυγούστου

18.00 Βουλγαρία-Λιθουανία

18.00 Βόρεια Μακεδονία-Ουκρανία