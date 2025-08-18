Έριξε στην σπόντα του για τους Ουόριορς ο Σενγκούν: «Κάνουν πολλά φάουλ που δεν σφυρίζονται»

Ο Αλπερέν Σενγκούν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σειρά των πλέι οφ του πρώτου γύρου στο ΝΒΑ κόντρα στους Ουόριορς κι έριξε την σπόντα του για τη διαιτησία.

Υπενθυμίζουμε πως οι Ρόκετς αποκλείστηκαν με σκορ 4-3 από την παρέα του Στεφ Κάρι, με τον Τούρκο σέντερ όμως να έχει έντονα παράπονα από τους διαιτητές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Socrates»:

«Ήταν μάλλον η μία ομάδα που θα μας δημιουργούσε τα περισσότερα προβλήματα, και τύχαμε ακριβώς πάνω τους.

Είναι πολύ έμπειρη ομάδα και κάνουν πολλά φάουλ που δεν σφυρίζονται στα πλέι οφ. Παρ’ όλα αυτά, εκείνοι ήταν που γκρίνιαζαν περισσότερο σε όλη τη σειρά.



Σε εμάς δεν επιτρέπεται να παραπονιόμαστε. Είναι κάτι εσωτερικό. Ο Ίμε Ουντόκα χάνει το μυαλό του αν δει να παραπονιόμαστε».