Μύκονος: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κάναντι

Ο Αμερικανός άσος συνεχίζει τη θητεία του στη χώρα μας, αφού μετά τον Πανιώνιο τη νέα σεζόν θα φορέσει τη φανέλα της Μυκόνου που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Stoiximan Greek Basketball League.
O Kάναντι έφτασε στην Ελλάδα, σε μία μέρα που η Μύκονος περιμένει κι άλλους παίκτες της για να ξεκινήσει την προετοιμασίας της.
Με χαρά και χαμόγελα η πρώτη αφιξη απο το εξωτερικό -από τις πολλές σημερινές -— MYKONOS B.C. (@aom_bc) August 18, 2025
για την ομάδα μας και την #stoiximangbl
με τον @devin_cannady3 🏀🙏
Καλημερα! pic.twitter.com/uxo1YXrQQK