Μύκονος: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κάναντι

Στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μυκόνου έφτασε ο Ντέβιν Κάναντι.

Ο Αμερικανός άσος συνεχίζει τη θητεία του στη χώρα μας, αφού μετά τον Πανιώνιο τη νέα σεζόν θα φορέσει τη φανέλα της Μυκόνου που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Stoiximan Greek Basketball League.

O Kάναντι έφτασε στην Ελλάδα, σε μία μέρα που η Μύκονος περιμένει κι άλλους παίκτες της για να ξεκινήσει την προετοιμασίας της.