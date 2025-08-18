Ξεκινάει την προετοιμασία για τη νέα σεζόν ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας ξεκινάει σήμερα (18/8) την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα το απόγευμα (17:30) θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρώτη προπόνηση του Προμηθέα Βίκος Cola, η οποία θα διεξαχθεί στο “Promitheas Park”. Η ομάδα μας μπαίνει σε μια νέα εποχή, με νέο τεχνικό στον πάγκο της τον Γιώργο Λιμνιάτη και πολλά όνειρα και φιλοδοξίες, συνδυάζοντας το πολύ νεανικό ρόστερ με την εμπειρία και απόψε ο νέος τεχνικός των “πορτοκαλί” θα έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από το υλικό του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη τις προηγούμενες ημέρες οι παίκτες πέρασαν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και από τα εργομετρικά και ετοιμάζονται με μεγάλη δίψα και όρεξη να πατήσουν στο παρκέ. Εκτός προπόνησης θα παραμείνουν οι διεθνείς του Προμηθέα, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες. Ο λόγος για τους Μπαζίνα και Καραγιαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην προετοιμασία της Εθνικής ανδρών με το βλέμμα στο Eurobasket 2025, αλλά και τον Μακ Κάλουμ, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Νοτίου Σουδάν, ως νατουραλιζέ, στο αφρικανικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, πέραν της πρώτης προπόνησης του Προμηθέα, θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 και η αντίστοιχη επίσημη πρώτη για τον Προμηθέα 2014, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της National League 1. Με νέο προπονητή, τον Γιάννη Ντάγιο και ένα πολύ νεανικό σύνολο, με το βλέμμα στο μέλλον, οι ”Προμηθείς” ξεκινούν και εκείνοι με πολλά όνειρα για τη νέα χρονιά».