Άρης: Η μεγάλη πλειοψηφία των διετών συμβολαίων, ο κορμός και η ασφάλεια

Κάτι φρέσκο που έφερε η εποχή Σιάο στον Άρη αφορά τη διάρκεια των νέων συμβολαίων.

Η μεγαλύτερη οικονομική άνεση, που υπάρχει πλέον στους «κιτρινόμαυρους» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους της ομάδας να διαχειριστούν με διαφορετικό τρόπο τη διάρκεια των συμβολαίων των παικτών.

Έτσι, προεξάρχοντος του Νίκου Ζήση, ο Άρης κινήθηκε φέτος στη λογική των διετών συμφωνιών. Έδωσε, λοιπόν, αντίστοιχα συμβόλαια σε 7+2 παίκτες του, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση ενός κορμού για τη νέα σεζόν, αλλά και την ασφάλεια του να μη χαθεί κάποιος παίκτης, εάν αυτός αποκτήσει υπεραξία μετά από μια ενδεχόμενη πολύ καλή σεζόν.

Στο πρόσφατο παρελθόν ο Άρης έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις, χάνοντας παίκτες που ήθελε να κρατήσει και την επόμενη σεζόν, αλλά δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το πράξει. Γκάλινατ, Χάρελ και Ντε Σόουζα από τη σεζόν 2023-24, ο Νότε από το 2022-23, Χάνλαν και Κάουαν από το 2021-22. Φυσικά, πολλές ακόμα ομάδες περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας βρέθηκαν σε παρόμοια κατάσταση, όπως ο φέτος ο ΠΑΟΚ με τις περιπτώσεις των Ρέινολντς και Μπάρτλεϊ.

Επιστρέφοντας στο φετινό ρόστερ του Άρη και βάσει των επίσημων ανακοινώσεων, έχουν δοθεί σε 7 παίκτες διετή κλειστά συμβόλαια και συγκεκριμένα στους Ίνοχ, Μήτρου-Λονγκ, Κουλμπόκα, Μποχωρίδη, Πουλιανίτη, Γκιουζέλη Αντετοκούνμπο. Σε καθεστώς διετούς συμφωνίας έχουν μπει και οι Χάρελ, Φόρεστερ αλλά με τη μορφή 1+1, την επιλογή ανανέωσης δηλαδή για ακόμα ένα χρόνο στο τέλος της φετινής σεζόν. Διετές συμβόλαιο έχει υπογράψει και ο νέος προπονητής της ομάδας, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς.

Έτσι, οι παίκτες που έχουν συμφωνία μόνο για έναν χρόνο είναι οι Μπράις Τζόουνς και Μπριν Φορμπς, στους οποίους επίσης ο Άρης είχε προτείνει διετές συμβόλαιο. Δανεικός είναι ο Γιώργος Τανούλης από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να έχουν δεσμευμένο τον παίκτη έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ πολυετή συμβόλαια έχουν υπογεγραμμένα από την προηγούμενη διοίκηση οι 18χρονοι Βασίλης Καζαμίας και Παναγιώτης Λέφας.

Σε όλα τα διετή συμβόλαια που υπογράφησαν φέτος ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να τα «σπάσει» καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό (χαμηλής τάξης) που έχει επιλεγεί σε καθεμία περίπτωση ξεχωριστά.