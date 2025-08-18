Σε τρομερή φόρμα ο Μάρκανεν: Μετράει 121 πόντους και 40,3 μέσο όρο στα 3 φιλικά της Φινλανδίας!

Με πόδι πατημένο στο γκάζι έχει πει ο Λάουρι Μάρκανεν στη διάρκεια της προετοιμασίας με τη Φινλανδία, αφού σε τρία ματς μετράει συνολικά 121 πόντους και 40,3 μέσο όρο!

Ο σούπερ σταρ των Τζαζ έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω του στα φιλικά κόντρα σε Πολωνία και Βέλγιο (δύο ματς), αφού συνολικά μετράει 121 πόντους και 40,3 μέσο όρο, έχοντας 68,6% στα δίποντα και 53,8 στα τρίποντα!

Μένει ακόμα ένα φιλικό για τη Φινλανδία ξανά απέναντι στην Πολωνία, όπου μένει να φανεί που θα σταματήσει το κοντέρ για τον Μάρκανεν, που θα μπει «καυτός» στο Eurobasket, με στόχο να πάει τη χώρα του όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι αριθμοί του: