Τσάντλερ για Γιάννη, Ντόντσιτς και Γιόκιτς: «Είναι απίστευτοι για το άθλημα»

Ο Τάισον Τσάντλερ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για μεγάλους Ευρωπαίους αστέρες του ΝΒΑ (Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς) τονίζοντας πως είναι σημαντικοί για το μπάσκετ.

Αποσπάσματα από όσα δήλωσε στο «Eurohoops» για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς:

«Είναι απίστευτοι για το άθλημά μας. Είναι υπέροχο να τους βλέπεις να παίζουν. Όλα τα παιχνίδια τους είναι όμορφα και διαφορετικά. Και μου αρέσει πολύ το τι προσφέρουν στον ανταγωνισμό του αθλήματος. Παλιότερα, αν έλεγα την πρώτη δεκάδα ή την πρώτη δεκαπεντάδα, θα ήταν κυρίως Αμερικάνοι. Τώρα, αν δεις την πρώτη δεκάδα ή την πρώτη δεκαπεντάδα, υπάρχουν πολλοί διεθνείς παίκτες εκεί. Και αυτό είναι υπέροχο για το παιχνίδι, γιατί βοηθά στην εξέλιξή του.

Ο Γιόκιτς παίζει το παιχνίδι διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο έχουμε δει. Ο Λούκα παίζει το παιχνίδι διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο έχουμε δει. Αυτοί οι παίκτες είναι που τώρα θα δώσουν στους Αμερικανούς παίκτες κάτι να βλέπουν. Το παιχνίδι συνεχίζει να εξελίσσεται και πάντα υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης από κάπου. Γι' αυτό πιστεύω ότι το παιχνίδι πρέπει να είναι παγκόσμιο, γιατί ποιος ξέρει από πού θα έρθει αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο αθλητής, που θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά και θα φέρει επανάσταση στο παιχνίδι.

Γιατί όταν νομίζεις ότι δεν μπορεί να γίνει, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε: "Φίλε, αυτό το παιχνίδι έχει περισσότερα να προσφέρει". Γι' αυτό με ενδιαφέρει να δω πού θα συνεχίσει να πηγαίνει το παιχνίδι. Θα συνεχίσω να παίζω τον ρόλο μου. Μου αρέσει αυτό που βλέπω για το μέλλον του πρωταθλήματος.

Ο Λούκα ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει ποτέ στο γήπεδο και στις προπονήσεις. Φυσικά, όλοι βλέπουμε τι κάνει ο Λούκα στον αγώνα, αλλά εγώ μιλάω για τις προπονήσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο να εντυπωσιάσεις τους συναδέλφους σου. Ο Λούκα κάνει πράγματα που δεν έχω ξαναδεί. Αυτό είναι δύσκολο. Είμαι στον χώρο του μπάσκετ εδώ και πολύ καιρό και υπάρχουν πολύ λίγοι ξεχωριστοί παίκτες που μπορούν να σου δείξουν πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί. Και ο Λούκα ήταν ένας από αυτούς τους παίκτες. Τον αποκαλούσα πάντα "Luka Magic", γιατί μου θύμιζε μια ευρωπαϊκή έκδοση του Μάτζικ Τζόνσον. Σε αυτή τη νέα εποχή, ο Λούκα είναι ο δικός του παίκτης, αλλά ο Μάτζικ ήταν της παλαιότερης γενιάς, με ένα χαμόγελο που ήταν θανατηφόρο. Βγαίναν στο γήπεδο και σε κατέστρεφαν, κέρδιζαν τα παιχνίδια, αλλά με ένα μεγάλο χαμόγελο. Είναι τόσο ευχάριστο να τον βλέπεις και μου αρέσει πολύ να τον παρακολουθώ. Δεν έχω παρά μόνο καλά λόγια να πω για τον Λούκα».