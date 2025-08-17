Τόμπσον: «Ο Ράιλι επιτέλους θα έχει άγαλμα στο Λος Άντζελες - Να μην προσλάβουν τον γλύπτη αυτού του Ουέιντ» (pic)

Ο Μίκαλ Τόμπσον σχολίασε την απόφαση των Λέικερς να τιμήσουν τον Πατ Ράιλι με άγαλμα, τονίζοντας πως οι «Λιμνάνθρωποι» δεν πρέπει να προσλάβουν τον γλύπτη που έφτιαξε αυτό του Ντουέιν Ουέιντ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα τιμήσουν τον θρύλο του, Πατ Ράιλ, με άγαλμα έξω από την Crypto.com Arena. Έτσι, θα γίνει ο όγδοος που θα έχει αυτή την τιμή, μετά τους Τζέρι Ουέστ, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον, Κόμπε Μπράιαντ, Σακίλ Ο'Νιλ, Τσικ Χερν και Έλγιν Μπέιλορ.

Ο Μίκαλ Τόμπσον με ανάρτησή του στα social media σχολίασε αυτή την απόφαση και ανέφερε πως οι «Λιμνάνθρωποι»... δεν πρέπει να προσλάβουν τον γλύπτη του αγάλματος του Ντουέιν Ουέιντ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε: «Ο Πατ Ράιλι επιτέλους θα έχει άγαλμα στο Λος Άντζελες αλλά καλύτερα να μην προσλάβουν τον γλύπτη του αγάλματος του Ουέιντ, αλλιώς ο Ράιλι θα μοιάζει με τον Άμπε Λίνκολν».

YAAAY Pat Riley’s FINALLY gonna get a statue in LA but they better NOT hire Wade’s statue sculptor or else Riley will end up lookin like Abe Lincoln… — Mychal Thompson (@champagnennuts) August 15, 2025

Θυμηθείτε το άγαλμα του Ουέιντ: