Φιλική νίκη για την Βοσνία, αντίπαλο της Ελλάδας στο Eurobasket

Η Βοσνία, η οποία βρίσκεται στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket, επικράτησε με 73-60 κόντρα στο Βέλγιο σε ένα φιλικό ματς.

Η Βοσνία συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025, στο οποίο βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.

Στο φιλικό με το Βέλγιο, οι Βόσνιοι... πάτησαν το γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο (17-17) και δεν άφησαν τους Βέλγους να μπουν στη διεκδίκηση του ματς (44-32). Στην επανάληψη συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα (57-46) και τελικά έφτασαν σε μία εύκολη νίκη.

Ο Αλιμπέγκοβιτς τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, με τον Νούρκιτς να προσθέτει 15 για την Βοσνία, ενώ για το Βέλγιο ο Βανβάιν ολοκλήρωσε το ματς με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 32-44, 47-57, 60-73