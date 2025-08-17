Μπραζντέικις: «Υπέροχο που επέστρεψα - Είμαι έτοιμος» (vid)

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις έφτασε στη Λιθουανία για λογαριασμό της Ζαλγκίρις Κάουνας και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις.

Στην Λιθουανία προσγειώθηκε ο Ίγκνας Μπραζντέικις, ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία με την Ζαλγκίρις Κάουνας για τη νέα σεζόν. Ο 26χρονος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του και τόνισε πως ανυπομονεί να προπονηθεί με τους νέους του συμπαίκτες.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους συμπαίκτες και προπονητές μου. Ωραίος ο αέρας εδώ. Τίποτα δεν κερδίζει αυτή τη φρεσκάδα. Όπως είπα, είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα, ανυπομονώ να δουλέψω.

Έχω ξεκουραστεί, είχα αρκετό χρόνο, ειδικά μετά το χειρουργείο. Πήρα τον χρόνο που χρειαζόταν για να αναρρώσει το σώμα μου. Επίσης, πνευματικά ξεκουράστηκα. Νιώθω ανανεωμένος και είμαι έτοιμος».