Φιλική νίκη για την Φινλανδία με αδιανόητο Μαρκάνεν

Η Φινλανδία επικράτησε με 97-88 κόντρα στην Πολωνία, με τον Λάουρι Μαρκάνεν να πραγματοποιεί μία τρομερή εμφάνιση.

Η Φινλανδία κοντραρίστηκε με την Πολωνία σε μία φιλική αναμέτρηση και δε δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη. Οι Φινλανδοί ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και επικράτησαν εύκολα με 97-88.

Ο αστέρας των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μαρκάνεν, έκανε μία τρομερή εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, σε 24 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 42 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ευστόχησε και σε 3 τρίποντα. Από την άλλη, για την Πολωνία ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, τελείωσε το ματς με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ και επίσης πρώην «πράσινος» Πονίτκα μέτρησε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 41-45, 62-73, 88-97