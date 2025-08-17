Θετικά νέα για τον Ντόντσιτς: Δεν τραυματίστηκε και προπονείται κανονικά

Στην φιλική αναμέτρηση της Σλοβενία με τη Λετονία ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο. Ο 26χρονος αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε για τα αποδυτήρια και στη συνέχεια έβαλε πάγο στο πόδι του.
Η Σλοβενία με ανακοίνωσή της έκανε ξεκάθαρο πως ο «Luka Magic» δεν τραυματίστηκε και θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
«Μετά το παιχνίδι στη Ρίγα, η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της για το Eurobasket τη Δευτέρα - την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία στην Arena Stožice.
Με την ομάδα θα προπονηθεί και ο αρχηγός Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ευτυχώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τη Λετονία χωρίς τραυματισμό» ανέφερε η ενημέρωση.
Po tekmi v Rigi bo ekipa v ponedeljek nadaljevala priprave na EuroBasket – že v torek nas v Areni Stožice čaka obračun z Veliko Britanijo. 💪— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 17, 2025
Z ekipo bo treniral tudi kapetan Luka Dončić, ki je tekmo proti Latviji na srečo končal brez poškodbe. 🔥#mojtim | #EuroBasket pic.twitter.com/M4gb3r1zaV