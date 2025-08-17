Θετικά νέα για τον Ντόντσιτς: Δεν τραυματίστηκε και προπονείται κανονικά

Η Σλοβενία έκανε γνωστό πως ο Λούκα Ντόντσιτς δεν τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Λετονία και θα προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Στην φιλική αναμέτρηση της Σλοβενία με τη Λετονία ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο. Ο 26χρονος αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε για τα αποδυτήρια και στη συνέχεια έβαλε πάγο στο πόδι του.

Η Σλοβενία με ανακοίνωσή της έκανε ξεκάθαρο πως ο «Luka Magic» δεν τραυματίστηκε και θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

«Μετά το παιχνίδι στη Ρίγα, η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της για το Eurobasket τη Δευτέρα - την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία στην Arena Stožice.

Με την ομάδα θα προπονηθεί και ο αρχηγός Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ευτυχώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τη Λετονία χωρίς τραυματισμό» ανέφερε η ενημέρωση.