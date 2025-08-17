Ηρακλής: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ουέαρ

Νέα άφιξη για τον Ηρακλή, καθώς και ο Λανς Ουέαρ έφτασε στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζονται οι αφίξεις στην Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή. Μετά τον Ζακ Ντάρκο-Κέλι και τον Κόουλ-Τζον Σίλας, ο Λανς Ουέαρ έφτασε στην συμπρωτεύουσα και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία ξεκινάει την Δευτέρα (18/8).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στη Θεσσαλονίκη έφτασε σήμερα (17/08) το μεσημέρι ο Lance Ware, προκειμένου να ενσωματωθεί κι αυτός στην προετοιμασία του Ηρακλή, η οποία ξεκινά αύριο (18/08).

Ο Αμερικανός σέντερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας αποφοιτήσει πριν από λίγους μήνες από το πανεπιστήμιο Texas-Arlington.

Να σημειωθεί ότι ο 23χρονος παίκτης αγωνίστηκε τον Ιούλιο στο Summer League του Λας Βέγκας με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς».