Πρώτη άφιξη της ημέρας για τον Ηρακλή ο Σίλας: «Να δώσω ό,τι έχω για την ομάδα» (vid)

Ο Κόουλ-Τζον Σίλαςήταν ο πρώτος παίκτης που υποδέχθηκε σήμερα (17/08) ο Ηρακλής.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έφτασε στη Θεσσαλονίκη νωρίς το μεσημέρι, «πετώντας» από το Τορόντο και με ενδιάμεσο σταθμό τη Βαρσοβία. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Σίλας εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό ξεκίνημα με τον Ηρακλή.

Για τους κυανόλευκους σήμερα στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη αναμένονται οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ και Λανς Ουέρ και στις 20:25 ο Κάιλ Φόστερ. Κρις Σμιθ και Τζάστιν Ράιτ είναι προγραμματισμένο να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Αυγούστου αντίστοιχα.

Η προετοιμασία του Ηρακλή ξεκινάει τη Δευτέρα (18/8) με την πρώτη προπόνηση και παράλληλα από την ίδια μέρα ξεκινούν οι ιατρικές και εργoμετρικές εξετάσεις των παικτών.