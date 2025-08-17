Στη Θεσσαλονίκη ο Φορμπς για τον Άρη: «Να κερδίσω και εδώ κάποιον τίτλο»

O Μπριν Φορμπς αφίχθη το μεσημέρι της Κυριακής για τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ και πρωταθλητής του ΝΒΑ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 14:00, όπου τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη.

Ο Φορμπς άνοιξε τον κύκλο των αφίξεων παικτών για τον Άρη σήμερα, καθώς επίσης μέσα στη μέρα αναμένονται οι Μπράις Τζόουνς (18:00), Στίβεν Ίνοχ (20:00) και Τζέικ Φόρεστερ (20:30). Αύριο θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και ο Αλεξ Αντετοκούνμπο, ενώ για την Τρίτη μεταφέρθηκε η άφιξη του Ρόνι Χάρελ λόγω μιας προσωπικής του υπόθεσης.

Στις πρώτες του εν Ελλάδι δηλώσεις του ο Φορμπς ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πώς να μην είμαι όταν δέχτηκα την κλήση από μία τόσο ιστορική ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να ξεκινήσω να δουλεύω. Έχω ακούσει ότι έχει τρομερούς φιλάθλους εδώ, το ήξερα καλά αυτό. Είχα μιλήσει περισσότερο με τον Θανάση (Αντετοκούνμπο) για όλο αυτό. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε το 2021 ήταν πραγματικά πολύ καλό, όμως τώρα είμαι εδώ, είμαι στον Άρη και είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να κερδίζω όσο περισσότερο μπορώ, αν είναι δυνατόν να κερδίσω και εδώ κάποιον τίτλο, να παίξω για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτήν την πόλη και όσo καλύτερα γίνεται».

Σημειώνεται πως ο Άρης έχει πρώτη προγραμματισμένη συγκέντρωση για αύριο, Δευτέρα, ενόψει της νέας σεζόν και οι παίκτες θα ξεκινήσουν να περνούν τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.