Στη Θεσσαλονίκη ο Φορμπς για τον Άρη

O Μπριν Φορμπς αφίχθη το μεσημέρι της Κυριακής για τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ και πρωταθλητής του ΝΒΑ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 14:00, όπου τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη.

Ο Φορμπς άνοιξε τον κύκλο των αφίξεων παικτών για τον Άρη σήμερα, καθώς επίσης μέσα στη μέρα αναμένονται οι Μπράις Τζόουνς (18:00), Στίβεν Ίνοχ (20:00) και Τζέικ Φόρεστερ (20:30). Αύριο θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και ο Αλεξ Αντετοκούνμπο, ενώ για την Τρίτη μεταφέρθηκε η άφιξη του Ρόνι Χάρελ λόγω μιας προσωπικής του υπόθεσης.

Σημειώνεται πως ο Άρης έχει πρώτη προγραμματισμένη συγκέντρωση για αύριο, Δευτέρα, ενόψει της νέας σεζόν και οι παίκτες θα ξεκινήσουν να περνούν τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.