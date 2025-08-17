Αυτή είναι η 12άδα της Γαλλίας για το Eurobasket - Επίσημα εκτός ο Πουαριέ

Γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Γαλλίας για το Eurobasket, με τον Βενσάν Πουαριέ να μένει τελικά εκτός λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο. Εκτός και ο Νταντί Ιφί της Παρί.

Αναλυτικά οι δώδεκα παίκτες που επέλεγε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Φρεντερίκ Φοτού: Στραζέλ, Μαλεντόν, Φρανσίσκο, Κορντινιέ, Οκόμπο, Ρισασέ, Κουλιμπαλί, Λουβαβού-Καμπαρό, Γιαμπουσέλε, Χορντ, Σαρ, Τζαϊτέ.

Σχετικά με την σημαντική απώλεια του Πουαριέ, ο Φοτού αποκάλυψε πως η ομάδα επικοινώνησε με τον 23χρονο σέντερ των Σάρλοτ Χόρνετς, Μούσα Ντιαμπατέ για να τον αντικαταστήσει όμως ο τελευταίος αρνήθηκε.

«Επικοινωνήσαμε μαζί του για να έρθει να αντικαταστήσει τον Βενσάν, αλλά προτιμά να επικεντρωθεί στη σεζόν του στο NBA. Συμβουλεύτηκε την ομάδα του και πήρε αυτή την απόφαση» είπε χαρακτηριστικά ο Φοτού.

Εκτός αποστολής βρίσκονται ηχηρά ονόματα όπως οι Βίκτορ Oυεμπανιαμά, Ρούντι Γκομπέρ, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ.

Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία συμμετέχει στον Δ’ όμιλο με την οικοδέσποινα Πολωνία και τις Ισλανδία, Σλοβενία, το Βέλγιο και το Ισραήλ.