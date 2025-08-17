Ο Ντόντσιτς τα… έψαλε στους διαιτητές μετά το φιλικό με τη Λετονία (vid)

Καθόλου ευχαριστημένος από τον τρόπο αντιμετώπισης των διαιτητών στο χθεσινό φιλικό της Σλοβενίας με τη Λετονία δεν ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς τραυματίστηκε στο γόνατο, όμως δε φαίνεται πως είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, ο ίδιος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα πήγε στους διαιτητές και τους μίλησε σε αρκετό έντονο ύφος, ενώ και όταν αποχώρησε συνέχισε να απευθύνεται προς αυτούς δείχνοντας τον θυμό του.

Εκτός του Ντόντσιτς, ο οποίος σκόραρε τους 26 του πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τα παράπονά του εξέφρασε και ο προπονητής της Σλοβενίας. «Είναι σημαντικό ότι οι παίκτες μας ανταποκρίθηκαν πραγματικά άψογα στην πίεση που άσκησε η λετονική ομάδα, και ιδιαίτερα οι διαιτητές. Ο Πόρζινγκις ήρθε ακόμη και σε μένα μετά τον αγώνα και ζήτησε συγγνώμη για τη διαιτησία» είπε χαρακτηριστικά ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Δείτε το βίντεο με την κίνηση του Ντόντσιτς στους διαιτητές: