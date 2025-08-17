Η Ζαλγκίρις καλωσόρισε στο Κάουνας τον Ουίλιαμς-Γκος (pics)

Στο Κάουνας βρίσκεται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αφίχθη στη Λιθουανία για λογαριασμό της Ζαλγκίρις, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών στα τέλη Ιουνίου.

Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στη νέα του ομάδα, η οποία επένδυσε σε εκείνον με ετήσιες αποδοχές ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, με στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό δίδυμο στα γκαρντ μαζί με τον Σίλβεν Φρανσίσκο.