«Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ακυρώθηκαν τα τελευταία φιλικά του Παναθηναϊκού και της Παρτιζάν στην Αυστραλία

Η δεύτερη μέρα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία δε θα διεξαχθεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αυστραλιανής Λίγκας.

Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια της 22ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα στην Παρτιζάν και τους Adelaide 36ers, όπως και του Παναθηναϊκού με τους Σίδνεϊ Κινγκς ακυρώθηκαν μετά από κοινό έτοιμα των δύο ευρωπαϊκών ομάδων. Ο λόγος έχει να κάνει με την πρόωρη έναρξη της Euroleague, που ξεκινάει φέτος στις 30 Σεπτεμβρίου και οι δύο ομάδες θέλουν οι παίκτες τους να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η Παρτιζάν παίζει εκτός έδρας με την Ντουμπάι BC.

Παναθηναϊκός και Παρτιζάν θα αγωνιστούν σε φιλική αναμέτρηση στις 18 Σεπτεμβρίου στη Μελβούρνη κι έπειτα θα μεταβούν στο Σίδνεϊ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με το επίσημο πρόγραμμα να μην περιλαμβάνει πλέον τα ματς στις 22/9.

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η εκδήλωση του Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ, ακυρώνεται για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό οφείλεται στην πρόωρη ημερομηνία έναρξης της σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση PGT την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι κάτοχοι εισιτηρίων ενθαρρύνονται να ελέγξουν το email που έχουν δηλώσει στο Ticketek για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία» αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η NBL.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

4:30 μ.μ. – KK Partizan vs Sydney Kings

7:00 μ.μ. – Παναθηναϊκός ΚΑΕ vs Adelaide 36ers