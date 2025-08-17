Νέα φιλική νίκη της Γαλλίας επί της Ισπανίας με ανατροπή από το -16 (vid)

Νέα φιλική νίκη επί της Ισπανίας σημείωσε η Γαλλία με 78-73 χάρη σε σπουδαία εμφάνιση και ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού, που έπαιξε χωρίς τους τραυματίες Πουαριέ και Ρισασέ, χρειάστηκε να τρέξει επιμέρους σκορ 50-29 στο δεύτερο ημίχρονο, ανατρέποντας έτσι το -16 του ημιχρόνου και φτάνοντας στη νίκη μέσα στο Παρίσι.

Επιθετικός πλουραλισμός για τους Γάλλους με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να σημειώνει 15 πόντους και τον Ματ Στραζέλ να προσθέτει 10 πόντους, ενώ στους 9 έφτασαν οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Τέο Μαλεντόν.

Για την Ισπανία, που δεν είχε στη σύνθεσή της τους τραυματίες Αλντάμα και Ντίαθ, ενώ αποχώρησε στις αρχές του αγώνα και ο Αμπάλδε, ο Σιαντιάγκο Γιούστα είχε 19 πόντους και Ουίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμεινε στους 4 πόντους (2/3 διπ., 0/2 τρ.) και είχε ακόμα 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 23 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 28-44, 58-64, 78-73