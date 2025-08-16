Φουρνιέ για την... καρπαζιά του Γιάννη στον Λαρεντζάκη: «Αυτό θα γίνεται αν δε με ακούς» (vid)

Από το φιλικό της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο έγινε viral μία σκηνή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Πιο συγκεκριμένα, όταν όλοι οι διεθνής είχαν αγκαλιαστεί, ο «Greek Freak» έριξε μία... σφαλιάρα στον παίκτη του Ολυμπιακού.
Ο Εβάν Φουρνιέ δημοσίευσε τη στιγμή στα social media και έγραψε: «Αν δεν ακούς όλα όσα σου λέω τι νέα σεζόν αυτό θα γίνεται».
Δείτε την ανάρτηση:
If you dont listen to everything I say next season this is whats gonna happen @gianlary5 pic.twitter.com/wl9H4JyP9b— Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2025