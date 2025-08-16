Φουρνιέ για την... καρπαζιά του Γιάννη στον Λαρεντζάκη: «Αυτό θα γίνεται αν δε με ακούς» (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ… προειδοποίησε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη πως αν δεν τον ακούει τη νέα σεζόν θα του κάνει ό,τι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Από το φιλικό της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο έγινε viral μία σκηνή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Πιο συγκεκριμένα, όταν όλοι οι διεθνής είχαν αγκαλιαστεί, ο «Greek Freak» έριξε μία... σφαλιάρα στον παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο Εβάν Φουρνιέ δημοσίευσε τη στιγμή στα social media και έγραψε: «Αν δεν ακούς όλα όσα σου λέω τι νέα σεζόν αυτό θα γίνεται».

Δείτε την ανάρτηση: