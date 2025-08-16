«Υπέστη θλάση στο γόνατο ο Ντόντσιτς - Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός»

Ο Λούκα Ντόντσιτς, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, υπέστη θλάση στο δεξί γόνατο, χωρίς όμως να θεωρείται σοβαρός ο τραυματισμός του.

Η Σλοβενία αντιμετώπισε την Λετονία σε μία φιλική αναμέτρηση ενόψει του Eurobasket 2025. Οι Λετονοί πανηγύρισαν τη νίκη με 100-88, όμως όλοι στο «στρατόπεδο» της Σλοβενίας είχαν το μυαλό τους στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο 26χρονος σταρ τραυματίστηκε όταν ο Γκρέγκορ Χρόβατ έπεσε στα πόδια του. Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε για τα αποδυτήρια και στην συνέχεια έβαλε πάγο στο γόνατό του.

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Ντόντσιτς υπέστη θλάση στο δεξί γόνατο, όμως θεωρείται πως δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός.