«Υπέστη θλάση στο γόνατο ο Ντόντσιτς - Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός»

Η Σλοβενία αντιμετώπισε την Λετονία σε μία φιλική αναμέτρηση ενόψει του Eurobasket 2025. Οι Λετονοί πανηγύρισαν τη νίκη με 100-88, όμως όλοι στο «στρατόπεδο» της Σλοβενίας είχαν το μυαλό τους στον Λούκα Ντόντσιτς.
Ο 26χρονος σταρ τραυματίστηκε όταν ο Γκρέγκορ Χρόβατ έπεσε στα πόδια του. Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε για τα αποδυτήρια και στην συνέχεια έβαλε πάγο στο γόνατό του.
Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Ντόντσιτς υπέστη θλάση στο δεξί γόνατο, όμως θεωρείται πως δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός.