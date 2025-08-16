Η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει την Τσεχία με 79-65, με τους Τζέντι Όσμαν και Όμερ Γιούρτσεβεν να κάνουν θετικές εμφανίσεις.

Η Τουρκία αναμετρήθηκε με την Τσεχία για το «DBB Supercup» το οποίο διεξάγεται στο SAP Garden και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 79-65.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός πως είχε 5/31 τρίποντα δεν επέτρεψε στους Τσέχους να διεκδικήσουν τη νίκη. Από το πρώτο δεκάλεπτο οι Τούρκοι είχαν διψήφια διαφορά (23-13) και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 41-29. Στην επανάληψη δεν άλλαξε η εικόνα του ματς (60-41) και η Τουρκία επικράτησε με 79-65.

Ο Τζέντι Όσμαν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Όμερ Γιούρτσεβεν μέτρησε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ. Διψήφιος ήταν και οι Ερκάν Οσμάνι (13) και Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ (10).

Από την άλλη, για την Τσεχία ο Βιτ Κρέιτσι τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και ο Μαρτίν Κριζ μέτρησε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 41-29, 60-41, 79-65

Τα στατιστικά του αγώνα.