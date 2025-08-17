Το μέλλον της Εθνικής είναι γεμάτο ΗΠΑ και Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου που έχει βάλει απέναντί της όσους θα “ταίσουν” το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην μετά Eurobasket εποχή.

Πάντα το άμεσο είναι που ενδιαφέρει περισσότερο. Μπροστά μας έχουμε το Eurobasket, υπήρξε η υπόθεση Γιάννη Αντετοκούνμπο που αποκάλυψε το SDNA, οι παίκτες που έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό για την ΕΟΚ και τη διαιτησία, τα παιδιά που δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν για διάφορους λόγους.

Από τον Καλάθη που έχει θέματα με τους τραυματισμούς, μέχρι τον Ουόκαπ που απολαμβάνει το ελληνικό διαβατήριο στις διακοπές του.

Το μπάσκετ και η Εθνική ομάδα, όμως, είναι κάτι που έχει συνέχεια. Είτε αποτύχουμε, είτε πετύχουμε στο Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα μπασκετικά πρέπει να συνεχίσει.

Κι αυτό το αύριο είναι που τρομάζει. Πέρα από το αυτονόητο με την έλλειψη ταλέντου και την πλήρη αδιαφορία ανάπτυξης του αθλήματος από την Ομοσπονδία, ήρθαν να προστεθούν ακόμη μεγαλύτεροι προβληματισμοί.

Το μέλλον της Εθνικής θα τη βρει πιθανότατα με πολλές διαφοροποιήσεις. Το… last dance του Eurobasket, σημαίνει πως από Σεπτέμβρη θα μπούμε σε μια νέα εποχή. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμη δυσκολότερα.

Το αύριο της επίσημης αγαπημένης, πρέπει να βασιστεί στα όσα χρόνια θέλει να προσφέρει ακόμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πόσο εύκολο θα είναι αυτό, όταν οι Μπακς δεν μπορούν να συνεννοηθούν με την Ομοσπονδία; Κι αυτό το βλέπουν συνολικά στις ΗΠΑ, δε θα αλλάξει δηλαδή ακόμη κι αν γίνει trade ο Γιάννης.

Σε κολέγια των ΗΠΑ έχουν πάει μερικά απ’ τα σπουδαιότερα ταλέντα της χώρας. Στα οποία πρέπει να στηρίξει το αύριο της η Εθνική ομάδα. Άρα έχουμε κι άλλους στην Αμερική που θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση και να έχουν αγαστή συνεργασία με την ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου. Άνθρωποι που προφανώς είδαν, έμαθαν, γνωρίζουν τι γίνεται με τους Μπακς. Ξέρουν τη γνώμη που έχουν στο Μιλγουόκι για τον επαγγελματισμό, την οργάνωση, ακόμη και τη συμπεριφορά των ανθρώπων της Ομοσπονδίας που διοικεί ο Λιόλιος.

Κι επειδή εσχάτως γίνεται λόγος για την αλαζονεία που επιδεικνύει ο πρόεδρος της ΕΟΚ και κατ’ επέκταση το σύνολο της Ομοσπονδίας, γιατί πέφτετε απ’ τα σύννεφα; Δηλαδή δεν είχε καταλάβει κανείς την αλαζονεία του ανδρός και της νοοτροπίας που έχει περάσει στη διοίκηση του μπάσκετ, όταν χωρίς ντροπή έλεγε πως οι θεσμοί δεν αγγίζονται. Κοινώς ο εαυτός του δεν αγγίζεται, ως πρόεδρος της ΕΟΚ.

Κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι το πόσο αλαζόνας είναι, όταν έδινε εντολή να πετάξουν έξω οπαδούς και να τους αφαιρεθούν τα εισιτήρια του τελικού στο Final 8 του Κυπέλλου, επειδή τόλμησαν να ειρωνευτούν;

Και μετά την Αμερική, ο… Παναθηναϊκός

Πέρα απ’ την αλαζονεία που έχει γίνει θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ, απ’ όπου και θα πρέπει να περιμένουμε να δώσουν άδεια στον Αντετοκούνμπο και στα νέα μας αστέρια (Αβδάλα, Ζούγρη, Λιοτόπουλο κτλ) για να έρθουν να παίξουν στην Εθνική, υπάρχει και ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» έχουν σημαντικούς παίκτες στο σήμερα και στο αύριο της Εθνικής. Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Καλαϊτζάκης. Αυτοί λοιπόν ακόμη κι αν είναι εκεί για την Εθνική, τη στάση και τη διάθεσή τους για την ΕΟΚ την έχουν δείξει. Κάτι απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πώς έχουν βιώσει τα έργα και τις ημέρες της εποχής Λιόλιου στο μπάσκετ.

Μετά το Eurobasket λοιπόν, η Εθνική θα στηρίζεται στις ΗΠΑ και τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς αυτούς που έχει μετατρέψει σε εχθρούς του ο Λιόλιος, φέρεται με αλαζονεία και απόλυτη έλλειψη διοικητικής σοβαρότητας και ικανότητας. Κατά συνέπεια, ο φόβος για το ένα τουρνουά, δεν είναι τίποτα μπροστά στον τρόμο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το μέλλον. Όσο επικεφαλής είναι ένας άνθρωπος που διοικεί με τον τρόπο που όλοι βλέπουν και ελάχιστοι αναφέρουν.