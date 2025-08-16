Προπονητής Σενγκούν: «Ο Γιόκιτς άλλαξε όλο το παιχνίδι - Είναι δύο διαφορετικοί παίκτες»

Ο προπονητής του Άλπερεν Σενγκούν μίλησε για τον αστέρα των Χιούστον Ρόκετς τονίζοντας πως είναι διαφορετικός παίκτης από τον Νίκολα Γιόκιτς. Ακόμη, είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Σέρβο θρύλο.

Ο Άλπερεν Σενγκούν είναι ένα από τα μεγαλύτερα νεαρά αστέρια του ΝΒΑ και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συγκριθεί με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο προπονητής του Τούρκου σέντερ, Ντόρντε Σιγιάν, ανέφερε πως ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς δεν προσπαθεί να αντιγράψει τον αστέρα των Ντένβερ Νάγκετς. Υπογράμμισε πως είναι δύο τελείως διαφορετικοί παίκτες, ενώ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον 30χρονο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Meridian Sport»:

«Ο Γιόκιτς άλλαξε όλο το παιχνίδι, όπως ο Στεφ Κάρι. Ποτέ δε δούλεψα με τον Γιόκιτς, οπότε ο Σενγκούν δεν προσπαθεί να τον αντιγράψει. Τον αποκαλού "Baby Γιόκιτς" λόγω του μεγέθους του, αλλά είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Ο Νίκολα έχει ανεβάσει τον πήχη στα πάντα και ο Σνεγκούν θέλει να προσθέσει τα δικά του κομμάτια.

Του λέω πως το μπάσκετ είναι σαν κέικ, κομμένο σε κομμάτια. Το κομμάτι που του λείπει είναι το τρίποντο. Στο ΝΒΑ μετράει η ταχύτητα, η αντίδραση και το διάβασμα του παιχνιδιού. Ο Γιόκιτς μπορεί να μην είναι γρήγορος, αλλά έχει τρομερές αντιδράσεις».