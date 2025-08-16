Τιγκ: «Ο Αντεμπάγιο μπορεί να γίνει σαν τον Αντετοκούνμπο»

Ο Τζεφ Τιγκ σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Μπαμ Αντεμπάγιο μπορεί να γίνει σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο.

Ο Τζεφ Τιγκ μίλησε στο «Club 520 Podcast» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο πρώην point guard του ΝΒΑ τόνισε πως ο αστέρας των Μαϊάμι Χιτ μπορεί να γίνει σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο.

«Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μπορεί να γίνει σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά με διαφορετικό τρόπο» είπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Ο Μόμπλεϊ είναι πιο κοντά λόγω των χεριών του και της φυσικής του κατάστασης. Αλλά ο τρόπος που ο Μπαμ κινείται, μπορεί να ντριμπλάρει».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αντεμπάγιο είχε 18,1 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ, ενώ ο Μόμπλεϊ μέτρησε 18.5 πόντους, 9,3 ριμπάουντ και 1,6 μπλοκ.