Ανακοίνωσε τον πρωταθλητή του ΝΒΑ Τοσκάνο-Άντερσον η Τριέστε (pic)

Σημαντική ενίσχυση για την Τριέστε, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του πρωταθλητή του ΝΒΑ, Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον.

Η Τριέστε προχώρησε σε μία πολύ σημαντική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστική περιόδου, αφού έκανε επίσημη την απόκτηση του Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον.

Ο 32χρονος φέρνει μαζί του μεγάλη εμπειρία από το ΝΒΑ, στο οποίο έχει στεφθεί και πρωταθλητής το 2022 με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Μετά από την κατάκτηση του τροπαίου, πέρασε από του Λος Άντζελες Λέικερς, τους Γιούτα Τζαζ, τους Σακραμένο Κινγκς και αγωνίστηκε και στους Καπιτάνε Ντε Τσιούνταν Ντε Μέξικο, ομάδα της G-League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την τελευταία ομάδα είχε κατά μέσο όρο 16,1 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ.