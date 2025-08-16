Η πρόταση των Χιτ για τον Ντουράντ που απέρριψαν οι Σανς

Οι Μαϊάμι Χιτ προσπάθησαν να κάνουν δικό τους τον Κέβιν Ντουράντ, όμως οι Φοίνιξ Σανς είπαν «όχι» στην πρότασή τους.

Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει την καριέρα του στους Χιούστον Ρόκετς, καθώς οι Φοίνιν Σανς τον παραχώρησαν εκεί ως μέρος ενός trade που συμμετείχαν επτά ομάδες. Οι «Ήλιοι» έλαβαν ως αντάλλαγμα τον Τζέιλεν Γκριν, τον Ντίλον Μπρουκς, δύο μελλοντικά second-round picks και μερικά picks για το draft του 2025, με τα οποία επιλέχθηκαν οι Καμάν Μάλουαχ, Ρασίρ Φλέμινγκ και Κόμπι Μπρία.

Φυσικά, οι «Ρουκέτες» δεν ήταν οι μόνες που ενδιαφέρθηκαν για τον «Slim Reaper». Όπως έκανε γνωστό ο Μπάρι Τζάκσον του «Miami Herald», οι Μαϊάμι Χιτ προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Ντουράντ. Πιο συγκεκριμένα, προσέφεραν τον Άντριου Ουίγκινς, τον Τέρι Ροζίερ, τον Χέιγουντ Χάισμιθ, τον Τζέιμι Τζάκεζ Τζούνιορ και το 20ό pick του draft του 2020 για τον Ντουράντ και τον Κόντι Μάρτιν.

Όμως, οι Σανς είπαν «όχι» και έτσι ο 36χρονος αστέρας θα φοράει τα κόκκινα τη νέα σεζόν.