L'equipe: «Χάνει το Eurobasket o Πουαριέ»

Σημαντικό πλήγμα για την εθνική Γαλλίας, καθώς σύμφωνα με την L'equipe ο Βενσάν Πουαριέ αναμένεται να μείνει εκτός του προσεχούς Eurobasket.

Όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο ο σέντερ της Αναντολού Εφές υπεβλήθη σε εξετάσεις στο δεξί του γόνατο και οι οποίες έδειξαν πως δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί στο Eurobasket.

Σημειώνεται μάλιστα πως στην έναρξη της προετοιμασίας δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ αυτός ο τραυματισμός από το βράδυ της Πέμπτης στο φιλικό κόντρα στην Ισπανία, τον έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία βρίσκεται στον Δ’ όμιλο του Eurobasket μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία και τη Σλοβενία, το Βέλγιο, το Ισραήλ και την Ισλανδία.