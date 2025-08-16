Άλεξ Αντετοκούνμπο για Άρη: «Υπέρτατα ευλογημένος που θα είμαι ένα κομμάτι ενός οργανισμού τόσο υψηλού επιπέδου»

Ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Άρη και ανυπομονεί να ξεκινήσει τη νέα σελίδα της καριέρας του, στα κιτρινόμαυρα.

Ο 24χρονος φόργουορντ δίνει το στίγμα για την προσπάθεια που ξεκινά στον Άρη.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι σε μια ομάδα σαν τον Άρη και νιώθω υπέρτατα ευλογημένος που θα είμαι ένα κομμάτι ενός οργανισμού τόσο υψηλού επιπέδου», αναφέρει.

Ο νέος αθλητής του Άρη έχει υψηλό κίνητρο. «Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει συνεχώς, με όποιον τρόπο μπορώ. Να μπορέσω, χέρι με χέρι με την ομάδα, να καταφέρω και να καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες».

Για τις συζητήσεις που είχε με τον κόουτς Κάραϊτσιτς, ο Αντετοκούνμπο τονίζει: «Πιστεύω απόλυτα στη γνώση και την εμπειρία του κόουτς. Μου είπε να είμαι έτοιμος και προετοιμασμένος να τα δώσω όλα σε κάθε φάση, σε κάθε κατοχή, σε κάθε αγώνα».

Όσο για τον κόσμο του Άρη; «Είναι ενθουσιασμένος για την αγάπη που έχουν για την ομάδα και για το γεγονός ότι θα μπορώ να αγωνίζομαι μπροστά σε ένα τόσο ενθουσιώδες και «καυτό» κοινό μιας τόσο θρυλικής ομάδας».